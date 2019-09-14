اليوم.. "كتابات ريم بسيونى ما بين الهُوية والتاريخ" بمعرض الدقى

علي هامش معرض كتاب الدقي المخفض٬ تعقد في السادسة من مساء اليوم السبت٬ ندوة بعنوان "كتابات ريم بسيوني ما بين الهُوية والتاريخ" بحضور الأديبة ريم بسيوني، وتديرالنقاش نشوى الحوفي، مديرة النشر الثقافي بنهضة مصر.



يشار إلي أن "بسيوني" تغلب علي كتاباتها النزعة التاريخية٬ فقد صدرت لها مؤخرًا رواية "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك"، والتي تتناول آثار الحكم المملوكي علي مصر وتاريخها، كما صدر لها أعمال: "بائع الفستق٬ الدكتورة هناء٬ أشياء رائعة٬ رائحة البحر٬ الحب علي الطريقة العربية٬ ومرشد سياحي.. رحلات في زوايا الحقيقة".



يذكر أن "بسيوني" حصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية، من جامعة الإسكندرية، ثم حصلت على الماجيستير والدكتوراه من جامعة أكسفورد في بريطانيا في علم اللغويات، تكتب القصة والرواية باللغتين العربية والإنجليزية، وقد فازت روايتها بائع الفستق بجائزة أحسن عمل مترجم في أمريكا.