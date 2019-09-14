البرازيل: عرض أمريكا المساعدة فى الأمازون يبدو أكثر فعالية

قال وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو، إن عرض الولايات المتحدة والرئيس الامريكي دونالد ترامب في المساعدة في منطقة الأمازون يبدو أكثر فعالية من الجهود الأوروبية السابقة.



وأضاف أراوجو، بعد أن التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه نقل دعوة من الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو للرئيس دونالد ترامب لزيارة البرازيل. وتوقع أن تتم الزيارة قريبًا.

