الليلة.. افتتاح معرض "مبدعون خالدون" بجاليرى ضى

يفتتح في السابعة من مساء اليوم السبت٬ بجاليري ضي ــ أتيليه العرب بالمهندسين٬ معرض "مبدعون خالدون" الثاني للفنانين: طوغان وعبدالبديع عبدالحي وعبدالعزيز درويش وعلي كامل الديب وعزت إبراهيم وعمر النجدي ومحمد سليمة ومصطفى حسين ومحمد هجرس وجمال كامل وجابر حجازي والغول أحمد وحجازي وحمدي جبر وسانتس سمير المسيري وسمير رافع.



وعن المعرض يقول الناقد "عز الدين نجيب": معرض «مبدعون خالدون» للفنانين الراحلين هو خطوة جيدة نحو تأسيس ذاكرة جديدة لفننا الحديث من أجيال مختلفة٬ تحاول استعادة أعمال الجوهر الإبداعي الذي على أن تتلوها خطوات مرة كل عام على الأقل٬ تضم مجموعات أخرى من الفنانين إذ لايمكن اختزال مئات الأسماء التي تركت بصماتها الإبداعية القوية الممتدة إلى عمق هويتنا في قائمة واحدة.



ونلاحظ في المعرض تنوعا في المجالات الإبداعية بين أعمال الراحلين٬ من تصوير ونحت وخزف ورسم٬ وكذا التنوع في الأجيال بين الخمسينيات والثمانينيات٬ بما يجعلنا أمام لوحة بانورامية رامزة للحركة الفنية بمختاف أجيالها ومجالاتها ومدارسها واتجاهاتها٬ بدون انحياز لنوعية أو لاتجاه وبلا نظرة استعلائية على بعض الأساليب التي تحقق أغراضا عملية تحظى بانتشار وقبول لدى الجماهير العادية عبر أغلفة الكتب والصحافة.