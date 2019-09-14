نتنياهو: المُعارضة متورطة فى نشر تقرير التجسس على أمريكا

ألمح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بتورط المًعارضة الإسرائيلية، بالوقوف وراء نشر التقرير الأميركي، الذي تحدّث عن أن إسرائيل، تتجسس على البيت الأبيض، قبيل الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري الثلاثاء المقبل.



وهاجم نتنياهو رؤساء أكبر قوائم المُعارضة بيني غانتس ويائير لابيد، فقال "بالنسبة لهم، كل شيء مسموح، إنهم على استعداد لفعل أي شيء، لكسب بضع أصوات في الانتخابات، حتى وإن كان المس بهذا الكنز الثمين، وهو العلاقات الإسرائيلية الأميركية، وعلاقاتي مع الرئيس الأميركي".



وأوضح نتنياهو "سمعتم الخداع الذي يقول، إن إسرائيل تحاول التجسس على البيت الأبيض"، معتبرًا ذلك "كذبة تامة".



وأضاف "لكن مارك ليفين، المدير السابق للمدعي العام الأميركي قال، إن التقرير يُناسب ألاعيب مستشار أوباما السابق يوئيل بننسون، الذي يعمل الآن مستشارًا للدعاية الانتخابية لغانتس ولابيد".



وكتب لابيد في "تويتر" ردًا على اتهامات نتنياهو، "أجريتُ بالأمس مقابلة مع شبكة 'سي إن إن'، ودعمت نتنياهو في قضية التنصت، لقد اتهمنا اليوم بالمبادرة بالقضية، تجاهلوا أنه كذاب، ماذا عن بعض المسؤولية الوطنية؟ لقد فقد الرجل عقله".