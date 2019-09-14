تراجع بطالة النساء فى السعودية إلى 12.3 % بالربع الثانى

أظهرت نشرة سوق العمل للربع الثاني من العام الحالي، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، انخفاضًا في نسبة البطالة بين إجمالي السكان في السعودية، وبين المواطنين والمواطنات، وفقًا لبيانات سوق العمل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومركز المعلومات الوطني.



وشهد معدل بطالة السعوديين والسعوديات (15 سنة فأكثر) انخفاضًا إلى 12.3 في المائة في الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بـ12.5 في المائة للربع الأول، بينما شهدت انخفاضًا إلى 5.6 في المائة بين إجمالي السكان (سعوديين ومقيمين) في الربع الثاني، مقارنة بـ6 في المائة للربع الأول من العام نفسه.



