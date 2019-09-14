مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.



وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 07. 37 نقطة، أو14.0%، ليصل إلى 52.27219 نقطة.



وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 18.2 نقطة، أو 07.0%، ليصل إلى 39. 3007 نقطة.



وأغلق مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا مرتفعًا بمقدار 75. 17 نقطة، أو 22. 0%، ليصل إلى 71. 8176 نقطة.

