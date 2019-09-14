واشنطن: الخناق بدأ يضيق على حزب الله

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الخناق بدأ يضيق على تنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي إثر الضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية على إيران وسلسلة العقوبات التي طالت شخصيات ومجموعات على صلة بالحزب وطهران.



وجددت الوزارة، أمس الجمعة، التأكيد أن حزب الله يعد من أكثر المنظمات الإرهابية خطورةً في العالم، ويؤدي دورًا رئيسًا في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بسبب مواصلة دعم إيران له بالعتاد العسكري والخبرات القتالية والمال، التي تصل قيمتُها إلى أكثر من 700 مليون دولار سنويًا.





