بيان أوروبى رباعى: قلق كبير من أنشطة إيران الأخيرة

دعت الدول الأوروبية التي وقعت الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني - فرنسا وألمانيا وبريطانيا - إضافة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، إيران أمس الجمعة إلى التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وقال المتحدثون باسم وزارات الخارجية الفرنسية والألمانية والبريطانية ووزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان مشترك، «ندعو إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل الموضوعات ذات الصلة».



وقال البيان الرباعي المشترك إن، هناك قلقًا كبيرًا من أنشطة إيران النووية الأخيرة.