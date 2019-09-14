تعرف على أنشطة صندوق التنمية الثقافية لهذا اليوم

ضمن أنشطة برنامج نادي السينما المستقلة٬ والذي ينظمة قطاع صندوق التنمية الثقافية٬ بالتعاون مع المركز القومي للسينما، يعرض في السابعة مساء اليوم السبت، بقاعة سينما الهناجر، أربع أفلام روائية قصيرة وهي: "حلم واضح" للمخرج مازن لطفي، و"شباك أزاز" للمخرج عمر صلاح مرع، و"مزامير داود" للمخرج دينا رفاعة، و"ملح الفن الكومبارس" للمخرج عمر حمدي.



في سياق متصل، يعرض بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ التابع لصندوق التنمية الثقافية٬ في السادسة مساء اليوم٬ الفيلم الروائي الطويل "دفن كوجو" للمخرج الغاني صمويل بازاول، الفيلم من إنتاج غانا 2018، وتبلغ مدة عرضه 80 دقيقة، تصوير: مايكل فيرنانديث٬ سيناريو: بليتز بازاول٬ مونتاج: كواكو أوبينج بواتينج، من بطولة: سينثيا دانكوا، جوزيف أوتسمان، ماملي جانجماه، كوبينا أميساه-سام.



يتتبع "دفن كوجو" قصة إيسي، حيث تستعيد ذكريات طفولتها والعلاقة المضطربة بين أبيها كوجو وعمها كوابينا، بعد اختفاء كوجو في رحلة تعدين غير قانونية مع كوابينا، تبدأ إيسي مغامرة سحرية لإنقاذ والدها بعد اختفائه في رحلة مع عمها، والفيلم فائز بجائزة النيل الكبري لأحسن فيلم روائي طويل في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر مارس 2019.