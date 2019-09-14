رائعة كافكا "الإنمساخ" على طاولة دار هن.. الليلة

تعقد بدار هن للنشر في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت٬ أمسية ثقافية لمناقشة رواية "الإنمساخ" للكاتب الألماني٬ فرانز كافكا، يتناولها بالنقاش كلا من: الكاتب سامح سليمان والباحث هادي المهدي.



يشار إلى أن "الإنمساخ" هي رواية قصيرة كتبها الروائي الألماني فرانز كافكا نُشرت لأول مرة عام 1915، وهي من أشهر أعمال القرن العشرين وأكثرها تأثيرًا، حيث تتم دراستها في العديد من الجامعات والكليًات في العالم الغربي.



تتناول الرواية قصة "جريجور سامسا" الذي يستيقظ ليجد نفسه قد تحوّل إلى حشرة بشعة، لكن جريجور هذا العامل البسيط، البائس بوظيفته التي تجبره علي الاستيقاظ مبكرًا ليلحق بقطاراته كي يجوب المدن بائعًا متجولًا، في شقاء يومي متكرر، بالكاد يحقق له دخلًا يستطيع به أن يعول أسرته.