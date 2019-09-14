"العفو الدولية" تطالب بإحقاق العدالة لضحايا الاحتجاجات فى السودان

طالبت منظمة العفو الدولية، الجمعة، بإحقاق العدالة لقتلى الاحتجاجات التي شهدها السودان، معتبرة أن المتظاهرين تعرّضوا لـ"عنف مفرط وغير مبرر".



وشهد السودان اعتبارًا من ديسمبر الماضي تظاهرات حاشدة غير مسبوقة بدأت ضد الرئيس (المخلوع) عمر البشير وتواصلت ضد قادة المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد إطاحته.



ومن الخرطوم قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو، خلال زيارة هي الأولى له إلى السودان إن "منظمة العفو الدولية تشكر الشعب السوداني لأنه أظهر لنا الشجاعة، ولأنه أظهر لنا روح المثابرة وأننا قادرون على مقاومة الظلم وانتهاك حقوق الإنسان".



وقال إن المتظاهرين تعرّضوا لـ"عنف مفرط وغير مبرر واستفزازي".



وتابع: "منظمة العفو الدولية ستدعم الشعب السوداني في مطالبته الحكومة الجديدة بضمان حصول مساءلة كاملة وإحقاق العدالة" لعائلات القتلى.