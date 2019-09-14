التجارة الداخلية: تنفيذ 18 مشروع بـ11 محافظة لإقامة مناطق لوجستية

كشف الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مشروع إنشاء منطقة تجارية لوجستية تضم «99 مولًا» بالشرقية، بالإضافة إلى مشروع كارفور بمدينة الزقازيق، يمثل تغيرًا جوهريًا في منظومة التجارة الداخلية ودفع لعجلة الإقتصاد، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ أكثر من 18 مشروعًا بــ11 محافظة لإقامة مناطق لوجستية متعددة الأنشطة والأغراض التجارية.



يذكر أن، مشروع إنشاء المنطقة التجارية اللوجستية بمدينة الزقازيق والمجاور للشركة المصرية للتنمية السياحية «المصرية بلازا» سيقام على مساحة 10 آلاف متر ويضم مولًا تجاريا مكونا من 3 طوابق وبرج تجاري وآخر طبي وجراج متعدد الطوابق ويساهم في توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.