"الإمبراطور جونز" بطل يبحث عن التطهر على مسرح الأنفوشى

في إطار فعاليات مهرجان مسرح الهواة في دورته السابعة عشر تحت عنوان "تواصل أجيال - إبداع بلا حدود" دورة فنان الشعب سيد درويش، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة الانفوشي، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وفي ثاني أيام المهرجان، قُدم العرض الثاني بعنوان "الإمبراطور جونز".



"الإمبراطور جونز" من تأليف يوجين أونيل، وإخراج أسامة جميل، وتابع للجمعية المصرية للتوعية الفنية والثقافية، ومن ديكور أحمد محمد، وإضاءة احمد شحاته، واستعراضات أبوالمجد حسين، وإعداد موسيقي سعيد فؤاد، بطولة محمد عبدالفتاح، وعادل عبدالنبي، ومحمد حسني، وإسلام حمادة، ومحمد حفني، وعبد العال نور.



وأكد مخرج العرض أسامة جميل، أنه تناول النص من خلال المنهج التعبيري اتساقًا مع فكر المؤلف يوجين أونيل، بمعني أننا سوف نرى العرض من خلال عين البطل وما يدور في رأسه، حيث يبدأ العرض بجريمة يرتكبها البطل وصولًا إلى حالة التطهر إما بالرجوع للحق أو الموت.