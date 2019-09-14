وفاة 11 شخصا فى حريق بأحد مستشفيات البرزيل

قضى أحد عشر شخصًا على الأقلّ جرّاء حريق اندلع، ليل الجمعة، في أحد مستشفيات ريو دي جانيرو في البرازيل، وترافق مع حال من الفوضى خلال إجلاء الضحايا.



ولم تُعرف أسباب الحريق الذي اندلع في مستشفى باديم قرب ملعب ماراكانا في شمال ريو دي جانيرو، لكنّ المعلومات الأولية التي توافرت لدى السُلطات أشارت إلى تماس كهربائي في مجموعة أجهزة كهربائية.



وتمّت السيطرة على الحريق خلال ساعات، لكنّ رجال الإطفاء أمضوا الليل بحثًا عن جثث بين الأنقاض.



وقالت فرق الإطفاء إنّ تسعين شخصًا على الأقلّ نُقلوا إلى مراكز طبّية أخرى.



وكان دخان أسود ينبعث من المبنى بينما نُقل كثيرون على فرش أو نقّالات إلى الشارع، في انتظار سيّارات الإسعاف.