ضبط مرتكبي واقعة خطف طفل في منشأة ناصر (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم، القبض على مرتكبي واقعة خطف طفل ومساومة أهله لدفع فدية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.





بدأت الواقعة بإبلاغ أب عن اختفاء طفله عقب خروجه من المنزل، وتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص يطالبه بدفع فدية ٣ مليون جنيه لإطلاق سراح نجله.





وعلى الفور تشكل فريق بحث من ضباط المباحث الجنائية، وتوصلت جهوده إلى استدراج عامل بالمطعم المملوك لوالد الطفل المختطف للطفل بدعوى التنزه واصطحابه بسيارة أجرة وإخفاؤه لدى أحد أصدقائه بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية وتعيين حراسة عليه وطلب الفدية لعلمه بثراء والده.





وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط المتهمين الثلاثة باختطاف الطفل وتحريره.