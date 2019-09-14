فلسطين.. إصابة العشرات بالاختناق فى العيسوية

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بينهم طفلة من ذوي الإعاقة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.



وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه منازل المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.



وتشهد العيسوية منذ ما يزيد على شهر هجمة شرسة من قوات الاحتلال أصابت واعتقلت خلالها عشرات من أبناء البلدة.

