ميتشو يلقي محاضرة بالفيديو على لاعبي الزمالك

ألقى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، محاضرة للاعبي الفريق بالفيديو مساء اليوم الجمعة، تضمنت بعض الأمور الفنية عن الفريق السنغالي جينيراسيون فوت.



ويواجه الزمالك فريق جينيراسيون فوت السنغالي مساء غدٍ السبت في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.



وبحسب الموقع الرسمي للقلعة البيضاء، فقد أجرى ميتشو تقسيمة في منتصف الملعب بين اللاعبين خلال المران الذي أقيم في السنغال بدون وجود حراس مرمى.



وقاد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق مران الإحماء للثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي حراس الفريق، تبعته تدريبات قوية في التصدي للكرات العرضية والتصويب من عدة مسافات وسرعة رد الفعل.



وافتتح لاعبو الفريق المران بالتجمع في منتصف الملعب وقراءة الفاتحة.