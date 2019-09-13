رئيس زيمبابوي: موجابي سيدفن في ضريح جديد أكتوبر المقبل

أعلن رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا، اليوم الجمعة، أن الرئيس السابق للبلاد روبرت موجابي سيدفن في مقبرة "ناشونال هيروز آكر" في شهر أكتوبر المقبل.



وكانت حكومة زيمبابوي ذكرت في البداية أن موجابي سيدفن بعد غد الأحد في مقبرة "ناشونال هيروز" على قمة تل في العاصمة هراري، وهي مخصصة لدفن أعضاء النخبة الحاكمة.



وكان قد تم الاتفاق في السابق على أنه سيكون هناك عملية دفن رمزية يوم الأحد المقبل في ضريح على قمة تل في العاصمة هراري، مخصص لدفن أعضاء النخبة الحاكمة في البلاد، لكن المتحدث باسم الأسرة ليو موجابي قال للصحفيين إن هذه الخطة قد ألغيت الآن.



وسيتم نقل الجثمان الآن إلى مسقط رأس موجابي في زفيمبا بعد غد الأحد لإقامة مراسم الطقوس الجنائزية التقليدية قبل الدفن.