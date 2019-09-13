فيتوريا سيتوبال يهزم سبورتنج براجا في الدوري البرتغالي

فاز فريق فيتوريا سيتوبال على ضيفه سبورتنج براجا 1 صفر، اليوم الجمعة، في منافسات المرحلة الخامسة من الدوري البرتغالي لكرة القدم.



وسجل المغربي خالد حشادي هدف المباراة الوحيد لفيتوريا سيتوبال في الدقيقة.74



وعانى براجا من النقص العددي في صفوفه، بعد طرد لاعبه البرازيلي فرانسيرجيو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.



ورفع سيتوبال رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد سبورتنج براجا عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.