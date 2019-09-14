النجمة الهندية "أنوشكا شارما" تشعل "فيس بوك" بصورها فى الصغر

شاركت النجمة الهندية "أنوشكا شارما" متابيعها عبر صفحتها عبر موقع "فيس بوك" صورها أيام الطفولة.



وتفاعل الكثير من متابيعها مع الصور، التي كان يتروح عمرها ما بين 4 إلى 10 سنوات، حيث علقت عليها "وأنا صغير".



وأظهرت الصور طفولة النجمة الهندية، حيث كانت تهوى التمثيل منذ الصغر، حيث علق الكثيرين على الصور بأنها كانت "طفولة شقية".



وتستعد الفنانة الهندية "أنوشكا شارما" لعقد جلسات وورش عمل من أجل الانتهاء من التصميمات، والخروج بالكلوكشن الجديد.



وليست "أنوشكا شارما" هي النجمة الهندية الوحيدة التي تقتحم مجال الأزياء والموضة، فقد سبقتها "برينكا تشوبرا"، والنجمة "ديبيكا بادكون"، بجانب العمل بالتمثيل.



وتشارك النجمة الهندية، الفنان "رانبير كابور"، في بطولة فيلم هندي يجري الآن تصوير عدد من مشاهده، ومن المقرر أن يعرض بنوفمبر القادم.