هيئة الانتخابات التونسية تثمن دور منظمات المراقبة

ثمَّن نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، دور منظمات مراقبة الانتخابات سواء المحلية أو الدولية، مؤكدا أن الهيئة تأخذ التقارير الصادرة عن هذه المنظمات بعين الاعتبار لتحسين العملية الانتخابية.



وقال بفون - ردا على سؤال لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة مساء اليوم الجمعة - إن الهيئة تهتم بشدة بالتقارير الصادرة عن منظمات مراقبة الانتخابات لأنها تقدم رأي جهة غير معنية بالعملية الانتخابية، كما أن تقييم هذه المنظمات للانتخابات التونسية يعد محل اهتمام شديد لدى الهيئة.



وأضاف أن هذه المنظمات سواء المحلية أو الدولية تقوم بدورها بشكل إيجابي، لذا فإن الهيئة تأخذ التقارير الصادرة عنها بعين الاعتبار لأنها تحمل مقترحات لتحسين العملية الانتخابية سواء فيما يتعلق بالنواحي التقنية أو اللوجستية أو حتى التشريعية عبر تقديم مقترحات تعديل تشريعي، حيث أنه أحيانا يلاحظ وجود تشريعات قد تعطل سير العملية الانتخابية.



يذكر أنه من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد غد الأحد، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية اللازمة فإنه سيتم إجراء جولة إعادة لن تتجاوز 13 أكتوبر، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.