منتخب مصر يفوز على بلغاريا بمونديال ناشئات الطائرة
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:51 م
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فاز المنتخب الوطني لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة على ضيفه البلغاري 3-1 في المباراة التي أقيمت بمجمع الصالات باستاد القاهرة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 وحتى 12 ببطولة العالم المقامة حاليا بمصر.
واستطاع المنتخب الوطني حسم المباراة لصالحه بنتائج أشواط 25-23 و21-25 و25-15 و25- 20.
وكانت تركيا فازت على الأرجنتين 3-2 بنتائج أشواط 15-25 و22-25 و25-19 و25-21 و15-12 ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 وحتى 12.
وبهذه النتائج، تواجه مصر غدا منتخب تركيا في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر.. فيما ستواجه بلغاريا منتخب الأرجنتين في مباراة تحديد المركزين الـ11 والـ12.
واستطاع المنتخب الوطني حسم المباراة لصالحه بنتائج أشواط 25-23 و21-25 و25-15 و25- 20.
وكانت تركيا فازت على الأرجنتين 3-2 بنتائج أشواط 15-25 و22-25 و25-19 و25-21 و15-12 ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 وحتى 12.
وبهذه النتائج، تواجه مصر غدا منتخب تركيا في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر.. فيما ستواجه بلغاريا منتخب الأرجنتين في مباراة تحديد المركزين الـ11 والـ12.