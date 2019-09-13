منتخب مصر يفوز على بلغاريا بمونديال ناشئات الطائرة

فاز المنتخب الوطني لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة على ضيفه البلغاري 3-1 في المباراة التي أقيمت بمجمع الصالات باستاد القاهرة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 وحتى 12 ببطولة العالم المقامة حاليا بمصر.



واستطاع المنتخب الوطني حسم المباراة لصالحه بنتائج أشواط 25-23 و21-25 و25-15 و25- 20.



وكانت تركيا فازت على الأرجنتين 3-2 بنتائج أشواط 15-25 و22-25 و25-19 و25-21 و15-12 ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 وحتى 12.



وبهذه النتائج، تواجه مصر غدا منتخب تركيا في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر.. فيما ستواجه بلغاريا منتخب الأرجنتين في مباراة تحديد المركزين الـ11 والـ12.