طارق قنديل: الخطيب على تواصل دائم مع بعثة الأهلي

أكد طارق قنديل، رئيس بعثة الأهلي في غينيا الإستوائية، أن هناك تعاون كبير والأجواء هادئة قبل مباراة كانو سبورت.



وقال طارق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هناك تعاون كبير في غينيا، والأجواء تسير بشكل جيد وهادئة قبل مباراة كانو سبورت ولم يحدث أي شئ غريب".



وتابع: "محمود الخطيب على تواصل دائم للاطمئنان على الفريق قبل المباراة"، مختتمًا أن أرضية الملعب من النجيل الطبيعي وهناك أمطار خفيفة.