الاحتلال يداهم مسجدا بشمال القدس ويصيب 3 مصلين

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مسجدا في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، وأصابت ثلاثة مصلين بالاختناق.



وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال جددت اقتحامها للعيسوية، وداهمت مسجد الأربعين، وأطلقت القنابل المسيلة للدموع تجاه المصلين داخل المسجد ما أسفر عن إصابة 3 مصلين بالاختناق عولجوا ميدانيا.



يشار إلى أن الاحتلال أعدم الشاب محمد سمير عبيد في 27 يونيو الماضي بإطلاق الرصاص عليه من مسافة قصيرة خلال قمع الاحتلال وقفة احتجاجية نظمها الأهالي ضد الاقتحامات المتكررة للبلدة والتنكيل بالسكان.