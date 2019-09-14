عمرو أديب: "الإخوان طلعوا عليا إن نجوى فؤاد كانت بترضعنى"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه اعتاد على التشويه والهجوم الممنهج من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، خلال فترة حكمهم لمصر؛ بسبب انتقاده لهم.



وأوضح "أديب" في برنامجه "الحكايه"، المذاع عبر فضائية MBC مصر:"الإخوان كانوا يشتموني بأبوي وأمي"، متابعًا:" طلّعوا إن نجوى فؤاد هي اللي كانت بترضعني".



وتابع: "اللي اخترع الشتيمة القبيحة هم الإخوان، عشان عارفين من هو الشخص المهم، فيطلعوا يشتموه".



واستكمل أنه قادر على إنشاء قناة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" للرد على كل بذاءات الإخوان تجاهه، موضحًا أنه فى الأساس من منطقة شعبية، وقادرعلى فعل كل هذه الأمور.