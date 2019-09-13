رئيس موريتانيا يرأس وفد بلاده بمؤتمر المنظمة الاقتصادية

بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم، زيارة رسمية إلى واجادوجو، عاصمة بوركينا فاسو.



وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية، بأن الرئيس الغزواني سيرأس وفد بلاده إلى أعمال الدورة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المتعلقة بمكافحة الإرهاب المقرر أن تستضيفها وأغادوغو.