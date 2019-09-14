"الصداع النصفى" يزيد من خطر الإصابة بالخرف

تشير دراسة جديدة إلى أن النساء الأكبر سنا اللائي يعانين من الخرف يزيد احتمال إصابتهن بالصداع النصفي ثلاث مرات تقريبًا.



وأظهرت النتائج أن مرض الزهايمر مرتبط بشكل خاص بالصداع النصفي الذي يصيب امرأة من بين كل خمس نساء وحوالي امرأة مقابل 12 رجلًا وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.



ويعتقد الباحثون أن الصداع الشديد قد يسبب التهابًا في الدماغ، مما يؤدي إلى تلف عصبي قد يؤدي إلى فقدان الذاكرة.



وأظهرت نتائج الدراسة، أن النساء اللأئى أصبن بالصداع النصفى، كانوا اكثر عرضة للإصابة بمرض الخرف ثلاثة أضعاف.



كما توصل الباحثون الى أن أولئك الذين يعانون من مرض الزهايمر لديهم تاريخ من الصداع النصفي، الأمر الذى يدق ناقوس الخطر حول مخاطر الصداع النصفى.



وقال الدكتور جيمس كونيل، مدير مركز أبحاث الزهايمر بالمملكة المتحدة: "إن الباحثون توصلوا إلى وجود صلة بين تطوير الخرف وتاريخ الإصابة بالصداع النصفي".



ويعتبر الصداع النصفي هو حالة صحية شائعة عند الكثير، تحدث نتيجة للتعرض الزائد للضغوط العصبية، حيث يبدأ عادة في مرحلة البلوغ المبكر ويمكن أن تسبب حساسية للضوء والصوت وكذلك الغثيان.