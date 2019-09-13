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رياضة

هودجسون يشيد بدفاع كريستال بالاس ويطالب الهجوم بمزيد من الأهداف

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:38 م
جريدة الدستور
وكالات
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أشاد روي هودجسون مدرب كريستال بالاس اليوم الجمعة بتماسك فريقه دفاعيا حتى الآن في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه أبدى قلقه من قلة الأهداف في الخط الأمامي.
وحافظ بالاس على شباكه نظيفة مرتين ويملك أفضل سجل دفاعي في الدوري حتى الآن حيث مني مرماه بهدفين فقط في أربع مباريات ليتقدم الفريق اللندني إلى المركز الرابع في الترتيب. لكن فريق المدرب هودجسون سجل ثلاثة أهداف فقط.
وقال هودجسون للصحفيين قبل مواجهة توتنهام غدا السبت "الدفاع كان متماسكا للغاية خلال فترة وجودي هنا. مشكلتنا.. اننا لا نسجل أهدافا كافية في الخط الأمامي لتحقيق الانتصارات التي نرغبها".
وتابع "عندما تحافظ على نظافة الشباك من خلال التماسك الدفاعي فان الفرص تصبح أكثر صعوبة أمام المنافس. لكن لا يجب أن نعتمد كثيرا على هذا الجانب في اللعب".
وستعرض صلابة بالاس الدفاعية لاختبار قوي أمام توتنهام بعد أن أكد هودجسون أن المدافع مارتن كيلي سيغيب عن المباراة بسبب إصابة في أعلى الفخذ بينما سيخضع قلب الدفاع المخضرم سكوت دان لاختبار لياقة في اللحظات الأخيرة.
وأضاف هودجسون "يوجد لاعبان نحتاج إلى تقييم حالتيهما صباحا وهما سكوت دان ولاعب الوسط جيمس مكارثر. ومارتن كيلي مصاب وسيغيب مثل المهاجم كونور ويكام لكن عدا ذلك تسير الأمور على ما يرام".

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