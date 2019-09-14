اليوم.. وفد الصحة يتفقد المنشأت الطبية فى بورسعيد

يتوجه وفد وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، إلى محافظة بورسعيد؛ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، أنه من المقرر زيارة غرفة عمليات وطوارئ بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يوميًا، للوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية التي تجري بالمستشفيات، لتذليل أي عقبات قد تواجههم.



وأضافت الوزارة أن الوفد سيتفقد عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة والتي تعتبر نواة المنظومة الجديدة، حيث يتم بها فتح ملفات الأسر، وكذلك متابعة سير العمل ميدانيًا، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، كما سيتم عقد مؤتمرًا صحفيًا بنهاية الجولة.