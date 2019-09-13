الفرنسي ديدييه سيكس مدربا جديدا لغينيا

أعلن الاتحاد الغيني لكرة القدم الجمعة عن تعيين الفرنسي ديدييه سيكس مدربا للمنتخب الوطني، وذلك خلفا للبلجيكي بول بوت الذي أقيل من منصبه بعد الخروج هذا الصيف من الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية.



وخرجت غينيا من البطولة القارية التي أقيمت في مصر على يد الجزائر، المتوجة لاحقا باللقب، بالخسارة أمامها بثلاثية نظيفة ما دفع الاتحاد المحلي إلى التخلي عن خدمات بوت الذي أشرف على المنتخب منذ مارس 2018.



وكشف رئيس الاتحاد الغيني أنطونيو سواري أن اختيار سيكس، نجم المنتخب الفرنسي خلال السبعينات والثمانينات، حصل بعد تفضيله على عدد من المرشحين للمنصب، وهو سيوقع عقدا لثلاثة أعوام مع هدف تأهيل المنتخب إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 ومونديال قطر 2022.



ولن يكون المنتخب الغيني التجربة الإفريقية الأولى لسيكس، إذ سبق له أن درب توغو بين 2011 و2013 وموريشيوس عام 2015.