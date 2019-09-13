بونجاح وجونج يعودان لتدريبات السد القطري استعدادًا للنصر السعودي

عاد الثنائي الجزائري بغداد بونجاح والكوري الجنوبي جونج إلى تدريبات فريق السد القطري، وذلك استعدادًا لمواجهة النصر السعودي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الأثنين المقبل في الدوحة.

وكان اللاعبان شاركا مع منتخبي بلادهما في التوقف الدولي الأخير، لتكتمل صفوف السد قبل المواجهة المرتقبة، التي خسرها الفريق القطري ذهابًا 1 2

ويستعد السد بقيادة مديره الفني الإسباني تشافي هيرنانديز لمواجهة النصر في مباراة العودة، وذلك بعد فوزه في أول مباراتين في بطولة دوري نجوم قطر، حيث افتتح بالموسم بالفوز 4 1 على الوكرة، قبل أن يكتسح الشحانية 7 1 في المرحلة الثانية.