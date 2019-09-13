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اقتصاد

مسؤول بصندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي بعيد عن الركود

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:23 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
وكالات
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قال مسؤول بصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن التوترات التجارية تؤثر على النمو في أرجاء العالم لكن صندوق النقد "بعيد" عن توقع ركود عالمي.
وتحدث المسؤول بينما يستعد صندوق النقد لإصدار توقعات اقتصادية جديدة الشهر القادم.
وأضاف صندوق النقد، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها أو هددت بها الولايات المتحدة والصين قد تقتطع 0.8 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي في 2020 وتثير خسائر في الأعوام القادمة.
وقال المسؤول، وهو على دراية بعملية إعداد التوقعات "التوترات التجارية تؤثر على النمو. لكننا فعلا لا نرى ركودا في التقديرات الأساسية الحالية. أعتقد أننا بعيدون عن ذلك".
وأضاف المسؤول، الذي ليس مخولا بالحديث علنا "في حين أن نشاط قطاع التصنيع ضعيف إلا أننا نرى أيضا مرونة في قطاع الخدمات كما أن ثقة المستهلكين متماسكة. السؤال هو إلى متى يمكن أن تستمر تلك المرونة.. نحن نراقب بعناية كل المؤشرات".
ويصدر صندوق النقد توقعات اقتصادية مرتين في العام لتتزامن مع اجتماعاته للربيع والخريف وتشمل توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي للسنة الحالية والسنة التالية.

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