تحالف الأحزاب المصرية يعلن رفضه لادعاءات الحركة المدنية

أعلن تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم 40 حزبا، ويمثل المعارضة الوطنية الحقيقية، رفضه التام لما ورد فى بيان الحركة المدنية من مزاعم وادعاءات كاذبة وغير صحيحة .



وأكد التحالف، فى بيان له، أن الحركة المدنية تنفذ استراتيجية ومخططات جماعة الإخوان الإرهابية، التى تستهدف زعزعة الاستقرار.



وأضاف التحالف، "أن بيان الحركة المدنية تضمن عبارات إخوانية غير صحيحة فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تعيشة الاحزاب السياسية وان الحركة استخدمت عبارات الغرض منها الترويع والبطش وتحتوى على معلومات غير صحيحة نهائيا".



واشار رؤساء احزاب التحالف إلى أن الاحزاب تمارس نشاطها بحرية تامة، مؤكدين أن بيان الحركة المدنية يخاطب الخارج ولايخاطب الشعب المصرى الذى يقف مساندا لرئيس مصر وخلف جيشة وشرطته، وأن قضية "خلية الأمل" الأخيرة كانت تضم عناصر إخوانية وعناصر من الحركة المدنية والتى كانت تستهدف النيل من امن وامان البلاد.



وأكد التحالف بإجماع أحزابه على دعمهم ووقوفهم خلف الدولة المصرية ومؤسساتها وجيشها وشرطتها فى حربها ضد الارهاب.



وحمل البيان توقيعات بعض رؤساء أحزاب التحالف وهم :

المهندس تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، واللواء رءوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، والدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات، والدكتور حسين ابوالعطا رئيس حزب المصريين، وكمال حسانين رئيس حزب الريادة، واللواء سيف عبدالبارى رئيس حزب مصر بلدى، والمستشار محمد المنصورى رئيس حزب الدستوريين الاحرار، والدكتور محمد زكريا رئيس حزب المواجهة، والمستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الانسان والمواطنة، واللواء عبدالعظيم زاهر رئيس حزب العربى الاشتراكى، والدكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر، والدكتور حسن ترك رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى، والمستشار رضا ابوحجى رئيس حزب مصر المستقبل، والدكتور ماجدة حسن رئيس حزب الانتماء المصر، والشيخ على فريج العربى رئيس حزب العدل والمساواه .