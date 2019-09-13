القبض على عاطلين بتهمة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالعجوزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطلين، لاتهامهما بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالعجوزة، وضبط بحوزتهما اثنتين من أغطية البالوعات، وبرواز خاص ببالوعة، قبل بيعها لعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وتوصلت تحريات المقدم مصطفى خليل، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى تورط "إبراهيم. ش"، و" محمد. ح"، عاطلين، في سرقة بالوعات الصرف الصحي، وبيعها لعملائهما.



وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما اثنتين من أغطية البالوعات، بالإضافة إلى برواز لبالوعة، وتبين أن المضبوطات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.



يذكر أن الأجهزة الأمنية تكثف حملاتها للقبض على المتهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، خاصة بعد أن لقى الطفل ياسين عماد مصرعه؛ نتيجه سقوطه ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية، خلال توجهه بصحبة والدته، لحضور مباراة لكرة القدم، يشارك بها شقيقه داخل النادي.