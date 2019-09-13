تكريم "معتصم النهار" كأحسن ممثل في مهرجان "الفضائيات العربية"

كرم مهرجان الفضائيات العربية الفنان السورى "معتصم النهار" كأفضل ممثل عربي، عن مسلسل خمسة ونص، وشكر "معتصم النهار" إدارة المهرجان على اختياره، معربًا عن سعادته بهذا التكريم الذي اعتبره غاليًا على قلبه من بلده الثاني مصر، وقام بإهداء التكريم إلى سوريا وشعبها.



وكان "معتصم" قد حقق نجاحًا كبيرًا في مسلسل "خمسة ونص" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، حيث أشاد عدد كبير من متابعي العمل بجميع الأبطال المشاركين به في مصر وباقي العالم العربي.