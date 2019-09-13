"نادين نجيم".. أفضل ممثلة عن "خمسة ونص" في مهرجان الفضائيات

كرم مهرجان الفضائيات العربية فى دورته العاشرة الفنانة اللبنانية نادين نجيم، كأحسن ممثلة عن مسلسل "خمسة ونص".



وأعربت "نادين" عن سعادتها بهذا التكريم، متوجهة بالشكر لإدارة المهرجان ومصر؛ على اختيارها كأحسن ممثلة لهذه الدورة، وأهدت "نادين" الجائزة للبنان.



ويشار إلى أن "نادين نجيم" حققت نجاحًا كبيرًا بدور الدكتورة "بيان" في مسلسلها الجديد، خمسة ونص، وحصلت على إشادات نقدية، واستحسان الجمهور في مصر والوطن العربي.