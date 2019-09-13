محمد رمضان يخطف الأنظار على سجادة "الفضائيات العربية"

قبل بدء حفل توزيع جوائز مهرجان القنوات الفضائية بدقائق، خطف الأنظار الفنان محمد رمضان أثناء تواجده علي الريد كاربت، المخصص لسير المكرمين من الفنانين والإعلاميين.



حالة من الجدل حدثت بقيام المصورين والمراسلين بالتدافع، والألتفاف حول محمد رمضان؛ من أجل التسجيل معه، وصرح محمد رمضان لـ"الدستور" بأنه سعيد بهذا التكريم، خصوصًا أنه لم يعتاد على حضور تكريمات إلا عندما تأتي الجائزة من الجمهور، فحينها يلبي الطلب، حسب قوله.



ويشار إلى أن أخر أغاني محمد رمضان، والذي جمعته بالمطرب المغربي سعد المجرد "أنساي" تخطت مشاهدته علي اليوتيوب حاجز الـ140 مليون جنيه، بعد طرحه عبر يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو 2019.