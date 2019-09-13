الاتحاد الجزائري لكرة القدم يناقش تعديلات نظام دوري المحترفين

يعقد اتحاد الكرة الجزائري لكرة القدم، الثلاثاء المقبل، دورة استثنائية لجمعيته العمومية العادية، للمصادقة على نظام منافسة جديد في مختلف البطولات التي ينظمها.

وأوضح الاتحاد أن الدورة الاستثنائية ستناقش تعديل نظام المنافسة في بطولات الدوري، والذي سيدخل حيذ التنفيذ ابتداءًا من موسم.2021-2020

ويقترح الاتحاد الجزائري رفع عدد أندية دوري المحترفين إلى 18 فريقا، على أن يتشكل دوري الدرجة الثانية من مجموعتين بـواقع 16 فريق في كل مجموعة، في حين يتكون دوري الهواة من ست مجموعات يتواجد فيها 16 فريق في كل مجموعة.

ومن المتوقع أن يصادق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على تعديل نظام المنافسة رغم معارضة بعض الجهات.