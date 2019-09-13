إيطاليا تواجه أمريكا بنهائي مونديال ناشئات الطائرة

حجز المنتخب الإيطالى لناشئات الكرة الطائرة، تحت 18 سنة، بطاقة التأهل الثانية لنهائى بطولة العالم المقامة حاليا بمصر.



وجاء تأهل ايطاليا عقب الفوز على منتخب الصين بصعوبة بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى المباراة التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية بنتائج أشواط 22-25 و19-25 و25-19 و25-19 و15- 10.



وتواجه ايطاليا فى المباراة النهائية غدا السبت أمريكا فيما ستواجه الصين منتخب البرازيل فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.