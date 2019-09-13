بورصة وول ستريت تغلق متباينة

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 على انخفاض طفيف اليوم الجمعة لكن على مسافة أقل من 1% من

أعلى مستوى له على الإطلاق، مع تضرره من هبوط في أسهم أبل ألقى بظلاله على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 37.07 نقطة، أو 0.14%، إلى 27219.52 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.18 نقطة، أو 0.07%، ليغلق عند 3007.39 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 17.75 نقطة، أو 0.22%، إلى 8176.71 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 1.56 بالمئة وستاندرد آند بورز 0.95 بالمئة وناسداك 0.91 بالمئة.