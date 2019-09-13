ألمانيا تبدي استعدادها لاستقبال ربع المهاجرين الذين يصلون بحرا لإيطاليا

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في تصريحات نشرت اليوم الجمعة إن بلاده مستعدة لاستقبال ربع المهاجرين الذين يصلون لإيطاليا بحرا في بادرة لحسن النوايا قبل محادثات يعقدها الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة هذا الشهر.



وتريد الدول الأعضاء في التكتل الوصول لاتفاق مؤقت بشأن تقاسم عبء المهاجرين الذين يصلون لشواطئ الاتحاد عندما يجتمع وزراء الداخلية في مالطا في 23 سبتمبر.



وقال زيهوفر لصحيفة زودويتشه "إذا تم تنفيذ كل ما اتفقنا عليه سنتمكن من استقبال 25 بالمئة ممن يتم إنقاذهم من البحر ويصلون لإيطاليا... هذا لن يثقل كاهل سياستنا المتعلقة بالهجرة".



وأضاف "قلت على الدوام أن سياستنا المتعلقة بالهجرة إنسانية".