شارموفرز تنافس على جائزة عالمية كأفضل فرقة عربية

تخطو فرقة شارموفرز خطوة جديدة نحو العالمية مع اختيارها للمنافسة على لقب أفضل فرقة غنائية عربية ضمن جوائز "Kids Choice Awards" العالمية.



وتمثل شارموفرز الوسط الموسيقي المصري في اختيارات مؤسسة Nickelodeon نيكلوديون العالمية للرسوم المتحركة وألعاب الأطفال لجائزة اختيار شباب وأطفال العالم في المجال الموسيقي لأفضل فرقة ضمن تصنيف Kids Choice"، وتم فتح باب التصويت على مستوى العالم العربي لتصويت الجمهور نفسه، والمقرر إقامة حفل توزيع الجوائز الرسمي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.



كما تستعد شارموفرز لمفاجأة جمهورها في الإمارات بإحدى أكبر حفلاتها الغنائية خلال شهر نوفمبر المقبل، والتي ستحتضنها مدينة دبي.



واحتفلت شارموفرز، مؤخرًا بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، ضم 9 أغنيات، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، بجانب أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى، إضافة إلى أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما بشكل فيديو كليب خلال العام الماضى.



"نحن سعداء بسبب الموسيقى"، هى الرسالة التى تحملها فرقة شارموفرز المصرية منذ بداية رحلتها الفنية منذ 7 سنوات، وضع حجر أساسها الثنائى أحمد بهاء ومحمد العرقان، وتقدم رؤيتها الموسيقية المعتمدة على أنغام موسيقى الريجى ولمحات من الموسيقى الأفريقية بالاتكال بشكل أساسى على روح الإيقاعات والأداء الغنائى الحى المفعم بالطاقة والحيوية، وأطلت بأول ألبوماتها "بارانويا" منذ 4 أعوام.