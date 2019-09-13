إحباط محاولة 7 أشخاص التنقيب عن الآثار شمال أسوان

أحبطت شرطة السياحة والآثار بأسوان، اليوم الجمعة، محاولة 7 أشخاص التنقيب عن الآثار داخل 3 منازل بمركز كوم أمبو شمال أسوان.



وكانت معلومات وصلت إلى رئيس مباحث السياحة والآثار بكوم امبو، بقيام عدد من العاطلين بالتنقيب عن الآثار داخل ٣ منازل بقري الشبيكة وفطيرة والرغامة البلد بدائرة مركز كوم أمبو، وبالعرض على اللواء مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، صدرت تعليمات بسرعة ضبط المتهمين.



وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية المنازل الثلاثة محل البلاغ وتم ضبط 7 متهمين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منازل بقرى الشبيكة وفطيرة والرغامة بالبلد، وبالفحص والتفتيش عثر علي ٣ حفرات ذات أعماق تصل إلي ٣٠ مترًا، بالإضافة إلى العثور على أدوات الحفر، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجاري العرض علي النيابة.