غدًا.. عرض فيلم "دفن كوجو" بمركز إبداع الإسكندرية

يقدم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، غدا السبت، عرضا خاصا للفيلم الروائي الطويل "دفن كوجو" The Burial of Kojo، ضمن عروض أفلام السينما الإفريقية، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.



الفيلم تم تصويره بالكامل في غانا، إنتاج عام 2018، بطولة سينثيا دانكوا، جوزيف أوتسمان، ماملي جانجماه، كوبينا أميساه، تصوير مايكل فيرنانديث، مونتاج كواكو أوبينج بواتينج، وتأليف وإخراج بليتز بازاول.



وفيلم "دفن كوجو" مدته 80 دقيقة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما والإثارة حول قصة "كوجو" الذي يُترَك للموت في منجم ذهب مهجور في رحلة تعدين غير قانونية مع شقيقه كوابينا، وتسافر ابنته "إيسي" لتتبعه وإنقاذه، حيث تستعيد ذكريات طفولتها والعلاقة المضطربة بين أبيها وعمها، وتبدأ إيسي مغامرة سحرية لإنقاذ والدها.



والفيلم حاصل على جائزة النيل الكبرى لأحسن فيلم روائي طويل في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر 2019.