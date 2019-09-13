الأهلي يختتم مرانه الرئيسي على ملعب مالابو

اختتم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، مرانه الرئيسي في غينيا الاستوائية مساء اليوم الجمعة، على ملعب مالابو؛ استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني في منافسات ذهاب دور الـ ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.



واشتمل مران اليوم على تدريبات بدنية خفيفة وتقسيمة بالكرة تخللها عدد من الجمل التكتيكية تحت إشراف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.



وبحسب الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، ستقام مباراة الأهلي وكانو سبورت من غينيا الاستوائية في تمام السادسة من مساء غد السبت على ملعب مالابو في منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.



وأشرف رينيه فايلر، على تقسيمة بطول الملعب؛ استعدادًا للمباراة، وقام بتقسيم الفريق إلى مجموعتين لأداء تقسيمة قوية حرص خلالها على توجيه اللاعبين.



كما أشرف على فقرة خاصة لتدريب لاعبي الوسط والمهاجمين على صناعة الهجمات وكيفية إنهائها بشكل دقيق..وحرص على تخصيص فقرة للتسديد على المرمى لتنمية قدرات اللاعبين باعتبارها أحد الحلول العامة لإحراز الأهداف.



وقاد توماس بينكيل، مدرب أحمال الفريق، فقرة تدريبات بدنية بالكرة لمدة ٣٠ دقيقة.. وأدى اللاعبون تدريبات بدنية مع بداية المران.

وتأجل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وكانو سبورت إلى صباح غدٍ السبت، بسبب تأخر وصول طاقم حكام المباراة.



وكان من المقرر عقد الاجتماع في العاشرة من صباح اليوم الجمعة وتم تأجيله للعاشرة مساء اليوم، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية لعدم وصول طاقم التحكيم وتم تحديد الثامنة من صباح غدٍ السبت موعدًا للاجتماع الفني.



وتأكد غياب وليد أزارو، مهاجم الفريق عن المباراة.. وقال خالد محمود، طبيب الفريق إن اللاعب خضع لفحص طبي قبل بداية المران أثبت عدم جاهزيته بشكل كامل لخوض مباراة الغد.



وأضاف أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق فضل عدم المجازفة باللاعب الذي لم تكتمل جاهزيته بشكل كامل، خصوصا أن الفريق أمامه مباراة مهمة عقب ٤ أيام أمام الزمالك، ومن بعدها مباراة العودة أمام كانو سبورت.



ويعاني وليد أزارو من إصابة بجزع في الركبة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن منافسات الأجندة الدولية الأخيرة.