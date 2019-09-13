سقوط شاب أثناء عمله بالدور الـ 13 في المحلة

لقى شاب في منتصف العقد الثاني من العمر مصرعه؛ بعد سقوطه من الدور 13 أثناء عمله في منطقة الغزل؛ مما أدى إلى وجود حالة من الذعر والفزع بين الأهالي الموجودين في المنطقة.



وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية إخطارًا، من اللواء السعيد شكري، مدير مباحث المديرية، يفيد بمصرع المدعو محمد كامل أبو الغيط، 24 سنة، ومقيم بقرية بقينا التابعة لمركز المحلة في محافظة الغربية؛ إثر سقوطه من الدور 13، أثناء عمله في أحد الأبراج بمنطقة الغزل التابع لحي أول المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى الجامعي؛ لاستخراج تصريح الدفن، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ للتحقيق بالواقعة، والتي طلبت تحريات المباحث.