حمدى رزق يكشف تفاصيل جلسات مؤتمر الشباب غدًا

قال الإعلامي حمدي رزق متحدثًا عن تفاصيل جلسات مؤتمر الشباب الوطني الثامن، غدًا السبت، إن الجلسة الأولى تتمثل في تقييم مكافحة الإرهاب محليًا وإقليما، مشيرًا إلى أن مصر تحقق نجاحات وتجربة نموذجية في حرب الإرهاب على الأرض وعلى مستوى العقل والفكر على المحاور الاستراتيجية كافة.



وأضاف رزق مقدم برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أن العملية سيناء 2018 لم تنتهِ بعد، مشيرًا إلى أنها لا تزال تمارس الانتشار على الحدود كافة لتأمين الجبهة الداخلية المصرية من محاور الشر التي تستهدف الأراضي المصرية.



وأوضح: أن الجلسة الثانية تتحدث عن تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، مشيرا إلى أهمية الجلسة من توضيح خلط وتخليط ونشر الأكاذيب وبث الشائعات، ومحاولة خلق واقع على الأرض من خلال بث الكتروني مغاير، وهو نوع من الأذرع الخبيثة لحروب الجيل الرابع.



وتابع: الجلسة الثالثة وهي الأهم، هي حوار الرئيس مع الشباب في "اسأل الرئيس"، مشيرًا إلى أهمية الأسئلة التي سيتم طرحها والإجابة عليها، مؤكدًا أننا سوف نشهد حوارا مميزا ونقاشات معمقة.