مدرب الأهلي: سعيد بالفوز على الخور في الدوري القطري

وصف الإسباني روبين دي لاباريرا مدرب فريق الأهلي، الفوز الذي حققه فريقه على حساب الخور 3 2، اليوم الجمعة، في المرحلة الثالثة من دوري نجوم قطر لكرة القدم، بالمستحق معربًا عن سعادته الكبيرة بالأداء الذي قدمه فريقه خلال المباراة.



وقال لاباريرا- في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:انه واثق من قدرة الفريق على مواصلة المستوى المميز، وتقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة.



وأضاف: "لقد ظهر المنافس في الشوط الأول منظما كثيرا، وهو ما سبب مشاكل في تفكيك الدفاع، وفي هذا الوقت سجل في مرمانا هدفا وحاولنا بعد ذلك التعديل، ولكن لم نستطع".



وتابع لاباريرا: "في الشوط الثاني كان الأمر مختلفا وعدنا وتقدمنا، وفي الوقت الذي كنا أفضل ومتقدمين سجل الخور هدف التعادل، ومن ثم حسمنا المباراة بركلة جزاء."



واختتم مدرب الأهلي تصريحاته قائلا: "الفوز مهم جدا على فريق قوي ومنظم، ويجيد التعامل بطريقة جيدة مع المباريات، وبالرغم من الخسارة لابد أن أهنئ الخور على ما يقدمه من أداء في الدوري حتى الآن".