إلهام شاهين وإيناس الدغيدي في حضرة "سينما مصر" بمركز الإبداع (صور)

حرصت كل من الفنانة إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي على مشاهدة عرض "سينما مصر" بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، وهو عرض تخرج الدفعة الثانية من ستوديو المواهب للمخرج خالد جلال، ووقفتا مع أبطال العرض بعد انتهائه لتهنئتهم.



ويشار إلى أن "سينما مصر" يعرض يوميا بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا ما عدا الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف، ويشارك فيه 67 فنان وفنانة اختارهم خالد جلال بعناية شديدة، وتدور أحداث العرض حول تقديم مشاهد من الأعمال المصرية الخالدة.