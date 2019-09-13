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حوادث

غدا.. محاكمة المتهمين في قضية "ولاية سيناء"

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:09 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة "الدائرة 30 إرهاب" غدا السبت، محاكمة حمادة السيد مدافع فريق أسوان و43 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى، ومحمد الجمل، وجمال أحمد.

كانت النيابة، قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة "ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التي تدعو إليها.

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